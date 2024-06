La police à la recherche de la mère de trois bébés abandonnés à Londres depuis 2017

La police britannique a annoncé mardi rechercher la mère de trois nourrissons, deux filles et un garçon, abandonnés dans la rue à Londres dans des circonstances similaires en 2017, 2019 et 2024.

Les abandons d'enfants sont extrêmement rares à Londres, un triple abandon encore plus. Le lien de parenté entre les trois nourrissons a été rendu public mardi.

Ils ont été abandonnés peu après leur naissance dans l'est de Londres, et retrouvés enroulés dans une serviette et placés dans un sac de courses.