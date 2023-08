La police à la recherche d'un suspect après une tentative d'enlèvement d'enfant à Gand

Les faits se sont déroulés le jeudi 23 février vers 12h30, dans le quartier de 'Spaanskasteelplein', derrière l'église St Macharius à Gand. Une fille de 10 ans a été abordée par un inconnu qui lui a demandé de le suivre. L'homme lui a parlé en néerlandais avec un accent anglais. La jeune fille l'a repoussé et s'est enfuie.

Le suspect est un homme d'environ 50 ans et mesurant entre 1m65 et 1m75, rapportent la police et le parquet. Il a les yeux marron foncé et des cheveux courts, noirs et grisonnants. Il est mince et a des rides sur les joues. Il a des dents jaunes non soignées et est fumeur.