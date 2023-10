La police lance un avis de recherche pour l'auteur de sept vols à main armée

La police fédérale a publié un avis de recherche, mardi, à la demande du parquet du Brabant wallon, pour l'auteur d'une tentative de vol avec effraction et sept vols à main armée survenus entre novembre 2022 et mai 2023.

Le suspect est âgé entre 35 et 45 ans et a le teint mat. Il mesure entre 1m70 et 1m80, est de corpulence robuste et a une voix grave.

Toute personne ayant des informations est invitée à prendre contact avec les enquêteurs via l'e-mail: avisderecherche@police.belgium.eu ou via le numéro gratuit: 0800/30.300.