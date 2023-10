La police néerlandaise interpelle 6 suspects dans un vaste trafic de cocaïne via Anvers

Six hommes ont été appréhendés lundi aux Pays-Bas alors qu'ils déchargeaient un camion contenant pas moins de 7.700 kilos de cocaïne, rapporte la police néerlandaise. La drogue avait transité par le port d'Anvers.

La cocaïne était dissimulée dans un chargement de bananes et a été découverte par les douaniers anversois. Une équipe d'enquêteurs belgo-néerlandais a cependant décidé de suivre les personnes venues récupérer le conteneur. Le camion s'est arrêté à Bleiswijk, aux Pays-Bas, où plusieurs individus ont commencé à le décharger. La police a alors procédé aux arrestations.

Les suspects sont trois Néerlandais âgés de 41, 49 et 60 ans, deux Belges âgés de 21 et 48 ans, et un Polonais âgé de 43 ans. L'enquête se poursuit.