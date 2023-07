La police recherche un homme qui a tenté d'enlever un enfant de 11 ans à Schoten

Police et Justice sont à la recherche d'un homme qui a tenté d'enlever un garçon de 11 ans avec une camionnette fin juin. Les faits se sont produits le mardi 27, entre 15h30 et 16h00, à la Emiel Blangenoisstraat à Schoten, preès d'Anvers.

Selon la police, le suspect est un homme âgé entre 35 et 40 ans et a le teint clair. Il porte une barbe et une moustache brun gris, ses cheveux étaient coiffés en arrière. Il est porteur d'un tatouage violet dans le cou, côté droit.

Au moment des faits, il portait une veste noire à fermeture éclair et des chaussures noires, ainsi que des lunettes de soleil noires à monture épaisse.