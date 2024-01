La police recherche une adolescente de 18 ans disparue à Saint-Trond

Yelena Willems mesure 1,65 mètre et est de corpulence mince. Elle a les cheveux châtains longs, les yeux bleus et un piercing sous la lèvre inférieure. Au moment de sa disparition, elle portait un long manteau noir, des chaussures blanches et une écharpe rose et violette. Elle portait un sac à dos noir de la marque Eastpak.

Les personnes disposant d'informations à son sujet peuvent prendre contact avec les autorités compétentes en appelant Child Focus au 116 000 ou via le 0800-30300 de la police. Les témoignages peuvent également être envoyés à avisderecherche@police.belgium.eu.