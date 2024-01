La police saisit plus de six kilos d'ecstasy à Dilbeek

Une patrouille du service d'intervention de la zone de police Bruxelles-Ouest a saisi le 16 janvier dernier plus de six kilogrammes d'ecstasy à Dilbeek (province du Brabant flamand), a rapporté vendredi un porte-parole.

Un pacson contenant six pilules a ensuite été découvert à côté du véhicule. Un autre sachet en plastique a été retrouvé dans le coffre. Il contenait pas moins de 500 plaquettes de prégabaline, un médicament visant à traiter les douleurs neuropathiques, l'épilepsie et les troubles du stress post-traumatique. Son usage peut toutefois être détourné. Il peut en effet être utilisé comme une drogue en raison de ses effets euphorisants, principalement.

"Le suspect a été conduit au commissariat pour un interrogatoire approfondi et mis, le 17 janvier 2024, à la disposition du parquet du procureur du Roi de Hal/Vilvorde. L'intéressé a été mis sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction", est-il précisé dans le communiqué.

Lors de la perquisition à domicile à Dilbeek, une machine sous-vide, deux pacsons renfermant chacun six pilules d'ecstasy, deux sacs plastiques contenant plus de six kilogrammes de pilules et 11.250 euros ont été saisis.