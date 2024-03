La population carcérale presque 15% supérieure à la capacité des prisons

Le nombre de places disponibles dans les prisons belges a augmenté en un an. Malgré cette capacité supplémentaire, les établissements pénitentiaires font face à une surpopulation de près de 15%, ressort-il samedi des chiffres du SPF Justice.

Toujours au 1er mars, 250 détenus dormaient sur des matelas au sol dans les prisons du pays, a encore rapporté le SPF Justice. Plus de 281 lits supplémentaires ont été installés dans les prisons à ce jour.

Ces chiffres s'expliquent par plusieurs facteurs, selon le SPF Justice. Il pointe notamment une augmentation de la durée de la détention provisoire, l'introduction des courtes peines ou encore un nombre plus élevé d'internements.

"En ce qui concerne la composition de la population carcérale, nous constatons une augmentation dans tous les groupes : internés, prévenus/suspects (en détention préventive) et condamnés définitivement à des peines inférieures ou égales à trois ans ou supérieures à trois ans", a ajouté le service public.

"Le gouvernement a investi dans des capacités supplémentaires en construisant de nouvelles prisons, en maintenant ouvertes plus longtemps les anciennes infrastructures, et en mettant en place de nouvelles formes de détention à plus petite échelle, comme les maisons de détention ou de transition. Des investissements ont également été réalisés pour moderniser les infrastructures obsolètes, mais ces initiatives ne suivent pas le rythme de croissance de la population carcérale", a encore justifié le SPF Justice.