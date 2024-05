La porte d'entrée d'une habitation endommagée par une bombe pyrotechnique à Deurne

Il n'y a pas eu de blessés et, hormis la porte d'entrée, rien n'a été endommagé.

Le laboratoire judiciaire, la police judiciaire fédérale et le service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs de l'armée (Sedee) se sont rendus sur place après les faits pour procéder aux constatations nécessaires. La suite de l'enquête devra, entre autres, déterminer s'il existe un lien entre l'attaque et le milieu de la drogue.