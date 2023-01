La princesse Amalia sur les traces du passé dans les Antilles néerlandaises

(Belga) Le couple royal néerlandais et leur fille aînée, la princesse Amalia, atterriront vendredi sur l'île de Bonaire, dans les Antilles néerlandaises, au large des côtes du Venezuela, pour une visite d'une douzaine de jours. Au cours de leur déplacement, ils se rendront sur les îles d'Aruba, de Curaçao, de Saint-Martin, de Saint-Eustache et de Saba, avec au programme : le passé esclavagiste, la découverte des habitants, de leur culture et la conservation de la nature.

Les souverains et leur fille, âgée de 19 ans, voyageront d'île en île par avion, sauf entre Aruba et Curaçao, où ils embarqueront à bord d'un patrouilleur de la marine néerlandaise. À Curaçao, ils visiteront notamment l'ancienne plantation de Landhuis Knip, où une rébellion d'esclaves a éclaté contre les propriétaires néerlandais en 1795. À Saint-Martin, l'accent sera mis sur la reconstruction de l'île après la dévastation causée par l'ouragan Irma en septembre 2017. Le roi Willem-Alexander a effectué un voyage similaire avec ses parents en 1987, à l'âge de 18 ans. Ses frères Friso et Constantijn se sont également rendus dans les Antilles néerlandaises en 1992. (Belga)