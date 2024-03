La qualification de meurtre retenue pour les six personnes décédées

Le ministère public a retenu à l'égard du conducteur de la voiture qui avait roulé à grande vitesse sur le cortège du carnaval de Strépy-Bracquegnies le 20 mars 2022 des qualifications de meurtre pour les six personnes décédées, indique mardi le parquet général. A l'égard des personnes blessées, la qualification de tentative de meurtre a été retenue. Trente-neuf personnes avaient été blessées à des degrés divers.

"Les motifs de ce choix seront exposés lors de l'audience de la chambre du conseil qui se tiendra ultérieurement en huis clos", a indiqué le parquet. Si la chambre du conseil suit les réquisitions du parquet, "elle transmettra les pièces au parquet général de Mons en vue d'une fixation en chambre des mises en accusation. Cette chambre décidera si le dossier devra être renvoyé devant la cour d'assises ou vers une autre juridiction", a-t-il expliqué.

Le conducteur de la voiture à l'origine du drame, Paolo Falzone, avait d'abord été inculpé d'homicide involontaire et de coups et blessures involontaires dans le cadre d'un accident de la route et placé sous mandat d'arrêt. La chambre du conseil avait requalifié les faits le 22 août 2022 en meurtre pour une des victimes, le gille Frédéric d'Andrea.

Le passager avait, quant à lui, été inculpé de non-assistance à personne en danger et libéré sous conditions.