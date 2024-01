La reconstitution des dernières heures de Raul, 9 ans, organisée à Gand

La mère de la victime, Yoana M., 34 ans, et son ancien compagnon, du même âge, sont suspectés d'être à l'origine de sa mort. La première avait donc été placée sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction de Gand pour homicide involontaire, entre autres.

Le parquet n'a pas communiqué officiellement sur la reconstitution, qui est toujours en cours. Il faudra probablement attendre mercredi pour en savoir plus sur les questions auxquelles les enquêteurs espèrent obtenir des réponses. Il n'a pas non plus fait de déclaration officielle sur l'éventuelle coopération ou présence des suspects. Pourtant, un homme menotté a été aperçu aux alentours de 16h00 alors qu'il sortait du domicile familial, là où une partie de la reconstitution a été organisée.

Dans ses premières déclarations, faites avant la découverte du corps, la femme avait affirmé qu'elle n'avait rien à voir avec la mort de son fils. Elle avait, d'ailleurs, fait porter le chapeau à son ex-conjoint. Plus tard, sa fille avait déclaré que sa mère et son ex étaient présents lorsque le corps de Raul avait été jeté à l'eau.

L'ancien compagnon, le Roumain Nicu C., avait été interpellé le 14 avril dans le village néerlandais de Bakel avant d'être remis à la Belgique le 25 avril.

L'homme avait d'abord déclaré qu'il n'avait rien à voir avec la mort du garçon et demandait alors une confrontation avec la mère. Lors de cette confrontation, la mère et son ex avaient tous deux déclaré que la sœur, mineure, avait également porté des coups à son petit frère.