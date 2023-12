La requête de Siegfried Bracke contre des membres du PVDA/PTB rejetée

La procédure en référé introduite par l'ancien président de la Chambre Siegfried Bracke (N-VA) contre les dirigeants du PTB Raoul Hedebouw, Sofie Merckx et Jos D'Haese a été rejetée, ont indiqué mercredi soir les avocats de M. Bracke.

L'ancien parlementaire nationaliste avait cité à comparaître les trois personnalités du parti d'opposition d'extrême gauche pour les obliger à mettre fin à une pétition en ligne visant à faire pression sur Herman De Croo, autre ancien président de la Chambre, et lui-même. Cela afin qu'ils remboursent intégralement les "milliers d'euros de primes" qu'ils ont touchées en plus de la pension maximale fixée par la loi. Selon Siegfried Bracke, cette pétition constituait un "pilori numérique", une campagne de dénigrement néfaste et préjudiciable.

Selon les avocats de M. Bracke, le tribunal a estimé qu'il était plausible que la pétition rédigée par le PVDA/PTB ait causé un dommage (moral) à Siegfried Bracke, mais il a finalement rejeté la requête, car le caractère urgent de la démarche n'était pas justifié.