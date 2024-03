"La situation est en effet stressante. Pour les chefs d'établissement et pour le personnel pénitentiaire", a-t-il déclaré mercredi en marge d'une visite à Gand.

Ces derniers jours, le personnel de huit prisons flamandes avait déjà décidé de ne plus accepter de nouveaux détenus pour protester contre la surpopulation. Il s'agit plus précisément des établissements de Hasselt, Anvers, Malines, Turnhout, de la prison auxiliaire de Louvain, de Bruges, d'Audenarde et de Gand (Nieuwe Wandeling).