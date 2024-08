La Suisse lance un concours pour retirer les munitions de ses lacs

La Suisse est à la recherche d'idées pour retirer des munitions enfouies dans ses divers lacs et a lancé un concours.

Les autorités suisses promettent un total de 50.000 francs suisses (53.000 euros) pour les trois premières personnes ou sociétés qui offriront des solutions.

Les lacs de Lucerne, Thoune, et Brienz contiennent 8.200 tonnes de munitions jetées entre 1918 et 1964 à des profondeurs estimées entre 150 et 220 mètres. Celles-ci sont recouvertes par deux mètres de sédiments.