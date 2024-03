La suspecte néerlandaise d'une attaque mortelle à Merksem provisoirement relâchée

N. C. (31 ans), originaire d'Amsterdam, et son ex-compagne D. Z. (24 ans), vivant à Breda, avaient été inculpés mercredi pour leur implication présumée dans la mort de la fillette. Le duo a démenti tout lien avec cette affaire. La jeune femme a été relâchée vendredi. Son avocate juge les preuves retenues à son encontre particulièrement légères.

Les faits remontent à janvier 2023. Des individus ont tiré à la kalachnikov sur la porte d'un garage à Merksem, derrière laquelle se trouvait le logis d'une famille. Firdaous, la victime, a été touchée par l'une des balles et n'a pas survécu à ses blessures. Son père et deux de ses sœurs, de 13 et 18 ans, ont été légèrement blessés, et ont pu être soignés à l'hôpital.

Plusieurs membres de la famille de l'enfant apparaissent dans des affaires de stupéfiants. La police a donc rapidement soupçonné une attaque liée au milieu de la drogue.