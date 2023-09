La "Task Force" a arrêté 155 personnes dans le quartier Nord à Bruxelles depuis mi-juillet

La "Task Force" mise en place par la zone de police Bruxelles-Nord avec le soutien du parquet de Bruxelles poursuit ses opérations dans le quartier Nord de la capitale, dans le but de réduire la délinquance et donc le sentiment d'insécurité qui y règne. Depuis mi-juillet, 155 personnes ont été arrêtées dans ce quartier, pour des faits de drogue et de vol.

"En un peu moins de deux mois, près de 6.700 pilules de médicaments, interdits à la vente libre, ont été saisies et 155 suspects ont été arrêtés", a détaillé la zone de police Bruxelles-Nord jeudi. "Vingt-deux personnes ont été arrêtées pour des faits de vols avec violence et 101 pour des faits de vente de stupéfiants ou de médicaments. Neuf d'entre elles ont été placées sous mandat d'arrêt et douze ont reçu une citation à comparaître directement devant le tribunal correctionnel", a ajouté la zone de police locale.

"On constate, depuis la mi-juillet, que de nombreuses personnes sont arrêtées en possession de médicaments tels que le Lyrica ou le Rivotril. Entre le 17 juillet et le 10 septembre, ce sont 6.638 médicaments, principalement des pilules de Lyrica (5.090 pilules) et de Rivotril (1.453 pilules), qui ont été saisis par les policiers de la Task Force. Par ailleurs, quatre vélos volés ont été retrouvés. Un appel aux propriétaires a été publié sur la page interzonale Véloflic @Brussels sur Facebook", a encore précisé la zone.