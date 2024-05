La voiture du couple retrouvée par des amis à Tenerife

La voiture de Laura Trappeniers et Marc Olbrechts, le couple disparu sur l'île espagnole de Tenerife, a été retrouvée par des amis du couple, a rapporté dimanche après-midi VTM Nieuws.

Laura Trappeniers (66 ans) et Marc Olbrechts (71 ans) vivaient à Tenerife depuis plusieurs années et ont été aperçus pour la dernière fois le 22 avril. Un avis de recherche a été diffusé deux jours plus tard. Leur voiture, une Opel Mokka avec une plaque d'immatriculation espagnole, avait également disparu.

"Les amis du couple ont trouvé la voiture samedi alors qu'ils cherchaient dans les environs", a indiqué une correspondante de VTM Nieuws, présente sur place. "Ils ont retrouvé la voiture dans la rue principale d'un hameau, non loin de là où habitait le couple. Ils ont prévenu la police." La voiture aurait été déverrouillée. Un couteau, des lunettes de soleil et des vêtements ont été retrouvés dans le véhicule, qui a été saisi.