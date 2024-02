La VRT écope d'une amende de 10.000 euros pour la promotion de jeux de hasard en ligne

Le régulateur des médias audiovisuels flamands (VRM) a condamné la VRT à une amende de 10.000 euros pour avoir fait la promotion de jeux de hasard en ligne pendant la diffusion de matchs de la Conference League et de l'Europa League. La chaine publique flamande a ainsi enfreint les règles relatives à la publicité pour les jeux d'argent, et, par conséquent, le décret flamand sur les médias, souligne le VRM jeudi.

La loi stipule que la diffusion spots publicitaires pour des jeux de hasard n'est pas autorisée durant une période de 15 minutes avant et après la transmission en direct d'une compétition sportive. Or, le VRM a constaté que des publicités pour des jeux de hasard avaient été diffusées à deux reprises pendant la mi-temps des matchs de l'Europa League sur VRT Canvas.

Pour déterminer la sanction à adresser au radiodiffuseur public, le VRM a pris en compte le fait qu'il s'agit de la première fois que de telles infractions ont été constatées sur les ondes de la VRT et qu'elles seraient basées sur une erreur.

Le régulateur flamand a toutefois rappelé l'impact social important de la promotion des jeux de hasard. "C'est pourquoi la publicité pour les jeux d'argent est soumise à des règles strictes, et que le non-respect de ces restrictions constitue une infraction très grave", souligne le VRM. "De plus, les violations (commises par la VRT, NDLR) ont été multiples, et ont ainsi atteint un large public."