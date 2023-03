La zone de police Bruxelles-Nord saisit plus de 300 plants de cannabis

La zone de police Bruxelles-Nord a démantelé, lundi, une plantation de cannabis dans le quartier Thomas Vinçotte à Schaerbeek, a-t-elle communiqué vendredi. Environ 333 plants ont été saisis et deux personnes ont été interpellées. L'une d'elles a été inculpée puis remise en liberté provisoire.

"Une enquête a été ouverte par la Recherche locale de notre zone, à la suite d'une suspicion de plantation de stupéfiants sur la commune de Schaerbeek, dans le quartier Thomas Vinçotte", a expliqué la zone de police Bruxelles-Nord. "Sur instruction du parquet de Bruxelles, deux perquisitions ont donc été menées lundi, afin de démanteler la plantation, avec l'appui de Roef, un chien détecteur de stupéfiants de notre Brigade canine".

Sur les lieux, les policiers ont trouvé quatre chambres de culture de cannabis et un total de 333 plants. Deux individus ont été arrêtés. L'un d'eux a été relaxé après audition. Le second, connu des services de police, a été mis à disposition du parquet. Il a été inculpé ensuite par le juge d'instruction et libéré sous conditions.