Laachraoui était en Europe pour arrêter les bombardements en Syrie, selon El Makhoukhi

Quel était le but des attentats en Europe ? Cette question centrale a été mercredi au cœur de l'interrogatoire des accusés du procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Selon Bilal El Makhoukhi, l'objectif de Najim Laachraoui, l'un des kamikazes de Zaventem, était d'appliquer la loi du talion (principe de réciprocité du crime et de la peine, NDLR) et de faire quelque chose pour arrêter les bombardements de la coalition internationale en Syrie.