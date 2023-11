L'Académie royale flamande des arts décerne une médaille d'or au réalisateur Ivo Van Hove

L'Académie des sciences et des arts de la Communauté flamande de Belgique (KVAB) remet cette année sa plus prestigieuse récompense, la médaille d'or, au réalisateur Ivo Van Hove. Il reçoit cette distinction car "en tant qu'innovateur artistique, il est un ambassadeur de la culture flamande au niveau international", annonce l'Académie vendredi.

Ivo Van Hove mène une carrière de premier plan tant au niveau flamand et belge qu'international. "Son œuvre s'exprime au théâtre, mais comprend aussi des affinités avec le cinéma et l'opéra, des relations avec des auteurs de théâtre classique et moderne ainsi qu'avec des auteurs contemporains, un engagement social, un sens infaillible de ce qui se passe dans le monde de l'art et à l'extérieur de celui-ci", affirme l'Académie. "Ivo est aux avant-postes en tant qu'innovateur artistique", estime Christoffel Waelkens, président de la KVAB. Il recevra sa médaille le 9 décembre au Palais des Académies.