L'accusé Francis Vandy était "un bon tireur"

La cour d'assises de Namur a poursuivi mercredi le procès de Francis Vandy, 73 ans, reconnu coupable d'un meurtre et d'un assassinat et d'infractions à la loi sur les armes le 29 septembre 2022 et condamné à 25 ans de prison par la cour d'assises du Hainaut. Décision qui a été cassée par la Cour de cassation le 8 février 2023.

Francis Vandy, ancien membre de la police judiciaire fédérale, a reconnu avoir tiré le 28 août 2019 à Forchies-la-Marche (Fontaine-l'Evêque) sur deux frères d'origine roumaine qui pêchaient au bord de son étang.

Le directeur de l'amicale de tir de Beaumont, où Francis Vandy était inscrit depuis 2015 a été entendu. "Il faisait du tir sportif avec une arme de poing. Il est venu 40 fois en 2018 et, en 2019, 21 fois entre janvier et le jour des faits, le 28 août. Il était bon tireur et essayait de s'améliorer. Il s'attachait à faire des tirs groupés avec une arme de poing, un pistolet 22. Il avait sa place attitrée et venait en tenue de pêcheur, avec une parka de l'armée couleur kaki."