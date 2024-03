L'acquittement demandé pour deux sociétés qui louaient des appartements à l'organisation

La défense a plaidé lundi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, l'acquittement pour les sociétés S-Tate et N.K.M. Invest. Ces deux entreprises sont suspectées d'avoir loué certains de leurs biens immobiliers à une organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants et mise au jour après le craquage des messageries cryptées Encrochat et Sky ECC.

S-Tate et N.K.M. Invest sont toutes deux des entreprises de gestion de patrimoine immobilier et aucune des deux n'avait "besoin des revenus d'une activité criminelle", a affirmé l'avocat en détaillant les comptes des deux entités. "En 2018, un contrôle fiscal a eu lieu chez N.K.M. Invest et rien d'anormal n'a été découvert", a-t-il ajouté.

Le pénaliste a également assuré que les activités des deux sociétés n'avaient aucun lien avec le trafic de stupéfiants, qu'elles n'avaient perçu aucun loyer anormal ni touché un quelconque avantage direct ou indirect de ces locations.

"On vous requiert ni plus ni moins que la peine de mort (pour les sociétés, NDLR)", a conclu le pénaliste en se référant aux amendes de 1,2 et 1,6 million d'euros demandées par le ministère public, en plus de la dissolution des deux entreprises.

"On peut demander la dissolution quand la société a été créée à des fins criminelles ou a été détournée pour une activité criminelle. Ici, on parle de trois unités louées pendant un mois et demi", a terminé l'homme de loi.