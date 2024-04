L'acquittement demandé pour un prévenu dont l'entrepôt a servi à stocker de la drogue

Eridan M.G., dirigeant présumé de cette organisation criminelle, "lui a proposé de stocker des choses dans son entrepôt pour un prix intéressant. Or, on sort alors du Covid", a relaté le conseil du quadragénaire. Eridan M.G. avait "tout emballé dans du film noir pour qu'on ne voie pas ce que c'était".

À la tête de deux entreprises, l'homme s'occupait du personnel et de l'organisation de la signature des contrats de bâtiment, avait-il expliqué fin janvier au procès Encro. Le parquet fédéral le soupçonne d'avoir sciemment mis un entrepôt à disposition d'une organisation criminelle active dans le trafic de drogue. Celle-ci avait été dévoilée après le décryptage des messageries Encrochat et Sky ECC.

Cependant, quand un ouvrier dénonce une forte odeur d'acétone provenant du stock du principal prévenu, "mon client a eu un doute et lui a demandé de partir", a poursuivi le pénaliste. Eridan M.G. aurait alors demandé une semaine pour déménager ses affaires. "Manque de bol", trois jours plus tard, la police perquisitionne l'entrepôt et découvre des produits chimiques utilisés dans la confection de drogue.

"Taras V. aurait dû être plus prudent", a concédé son conseil. Étranger aux milieux criminels, le prévenu ne pouvait néanmoins pas savoir ce qui se tramait, a-t-il nuancé.

"Il n'a clairement jamais eu l'intention de faire partie d'une organisation criminelle quelconque, dont il n'était même pas au courant." Son avocat a donc plaidé l'acquittement au bénéfice du doute et, à titre subsidiaire, un sursis pour ce qui excède la détention préventive.