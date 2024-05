L'acquittement plaidé pour un agriculteur calabrais dans le dossier Black Eagle

Me Yannick De Vlaemynck a plaidé, mardi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, l'acquittement d'Antonio S. dans le dossier Black Eagle, relatif à un vaste trafic de drogue. Ce prévenu, qui est agriculteur en Calabre (Italie), est poursuivi dans ce dossier pour avoir mis à disposition des trafiquants deux camionnettes, dont une munie d'une cache. Quarante personnes sont prévenues dans cette affaire pour avoir fait partie d'une organisation criminelle active dans le trafic international de cocaïne.

"Mon client a loué à Erik I. [également prévenu] deux camionnettes dont il ne se servait pas. L'une d'elles était munie d'une cache destinée à dissimuler de l'argent ou de la drogue. Mais ce n'est pas lui qui a aménagé ce dispositif", a plaidé Me De Vlaemynck. "Et il ne savait pas qu'il louait ses véhicules à une organisation criminelle, pas même à des personnes qui avaient des activités illicites. Rien ne prouve qu'Antonio S. a loué ses camionnettes en connaissance de cause, en sachant qu'il prêtait son concours à un réseau de trafic de drogue", a avancé le pénaliste.

L'avocat a dès lors plaidé, à titre principal, l'acquittement de son client, et à titre subsidiaire la suspension du prononcé de la condamnation. "Si vous estimez qu'il est coupable, monsieur le président, vous devez le considérer comme un complice de l'organisation criminelle, mais certainement pas comme un coauteur, et prendre en compte le fait qu'il n'a pas d'antécédent judiciaire, ni en Italie ni en Belgique", a-t-il argumenté.