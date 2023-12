L'acteur R.D.B. autorisé à quitter la prison sous bracelet électronique

Quatre hommes ont ensuite été interpellés. Deux d'entre eux, le présentateur radio Sven Pichal (44) et B.D. (35), ont été placés sous mandat d'arrêt à leur tour pour les mêmes raisons. Les deux autres ne sont poursuivis que pour la possession de telles images et ont été libérés sous condition.

Une plainte avait été déposée au début du mois d'août auprès de la zone de police d'Anvers pour partage d'images de violences sexuelles sur mineurs. Une enquête judiciaire s'en est suivie et le 14 août, R.D.B. avait été placé sous mandat d'arrêt pour possession et diffusion de ce type d'images.

Sven Pichal et B.D. avaient déjà pu quitter la prison et poursuivre leur détention sous bracelet électronique le mois dernier. La chambre du conseil avait décidé il y a deux semaines que R.D.B. devrait rester deux mois supplémentaires derrière les barreaux, mais l'acteur a fait appel de cette décision et la chambre des mises en accusation a décidé vendredi qu'il serait également sous surveillance électronique.