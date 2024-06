L'acteur R.D.B. condamné à 30 mois de prison avec sursis probatoire

Le tribunal correctionnel d'Anvers a condamné jeudi l'acteur R.D.B. (35 ans) à 30 mois de prison avec sursis pour détention et diffusion d'images de violences sexuelles commises sur des enfants. Il a notamment échangé ce genre d'images avec l'ex-animateur radio Sven Pichal. R.D.B. doit respecter une série de conditions et s'acquitter d'une amende de 8.000 euros, dont la moitié avec sursis.

L'enquête a débuté le 11 août 2023 lorsqu'un ancien assistant de production, B.D., a signalé à la police que R.D.B. lui avait envoyé du matériel montrant des violences sexuelles commises sur des enfants. Un ami de B.D. était accidentellement tombé sur les images en question et avait incité ce dernier à se rendre à la police. R.D.B. avait été interrogé deux jours plus tard et avait avoué que B.D. et lui avaient regardé ensemble des images de violences sexuelles sur mineurs. Le procureur a qualifié ces images de "répugnantes".

R.D.B. n'a jamais contesté les faits. Un psychiatre lui a diagnostiqué une paraphilie sévère - de l'ordre des fantasmes ou comportements sexuels portant sur des objets inanimés, des enfants ou des adultes non consentants - et un problème d'addiction.