L'acteur R.D.B. renvoyé devant le tribunal correctionnel

La chambre du conseil d'Anvers a décidé, jeudi, de renvoyer l'acteur R.D.B. devant le tribunal correctionnel pour détention et diffusion d'images d'enfants victimes de violences à caractère sexuel, a-t-on appris auprès de son avocate, Me Issabel De Fré.

Au cours de l'enquête concernant R.D.B., les noms de l'ancien présentateur radio Sven Pichal ainsi qu'un certain B.D. sont apparus. Sven Pichal comparaîtra devant la chambre du conseil le 18 mars en vue de son renvoi devant le tribunal correctionnel mais l'affaire devrait être reportée sine die car ses avocats vont demander des devoirs d'enquête complémentaires.

En août 2023, une plainte avait été déposée auprès de la zone de police d'Anvers concernant le partage d'images montrant des mineurs victimes d'agressions sexuelles. Une enquête a été ouverte dans la foulée et le 14 août, R.D.B. a été placé sous mandat d'arrêt. Incarcéré pendant un moment, il a été libéré depuis sous conditions. En attendant d'être fixé sur son sort, il doit continuer à être suivi, ne pas consommer de drogues et ne peut pas avoir de contact avec des mineurs.

B.D. a déjà été renvoyé devant la justice au début du mois pour possession et diffusion d'images montrant des mineurs victimes d'agressions sexuelles et pour agression et viol sur un mineur d'âge. L''affaire sera introduite devant le tribunal correctionnel le jeudi 7 mars.