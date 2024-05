L'action publique éteinte envers Conner Rousseau après un rapport positif de médiation

Conner Rousseau, dans la tourmente depuis des propos racistes tenus début septembre, a bel et bien respecté les mesures qui lui ont été imposées par la justice dans le cadre de la médiation. Un rapport final positif a été rendu jeudi, ce qui entraine l'extinction de l'action publique à l'encontre de l'ex-président de Vooruit, indique vendredi le parquet de Flandre orientale.

Le parquet avait proposé il y a six mois une procédure de médiation, dont le but est de réparer l'éventuel dommage sans passer par le tribunal. Le ministère public avait imposé plusieurs mesures à Conner Rousseau. Il devait suivre une thérapie pour prendre conscience du poids de ses propos, visiter la Caserne Dossin à Malines et dialoguer avec la communauté rom visée par ses déclarations.

Un assistant de justice devait dans ce cadre vérifier le respect des mesures par M. Rousseau. Le parquet de Flandre orientale a confirmé vendredi que le rapport final est positif. Cela entraîne l'extinction de l'action publique.