L'adulte interpellé dans le cadre d'une opération antiterroriste placé sous mandat d'arrêt

Un suspect a été placé sous mandat d'arrêt après avoir été interpellé dimanche matin au même titre que trois mineurs dans le cadre d'une opération antiterroriste menée par le parquet fédéral, a indiqué lundi ce dernier. Le suspect, adulte, a été inculpé pour participation aux activités d'un groupe terroriste et actes préparatoires d'attentat. Les trois jeunes ont quant à eux été mis à la disposition d'un juge d'instruction à Termonde.

Plusieurs perquisitions ont été menées depuis dimanche matin dans le cadre de deux dossiers - l'un du parquet fédéral et l'autre du parquet de Termonde - basés sur des informations concordantes et une enquête menée par les polices judiciaires fédérales de Liège, Bruxelles, Charleroi et Gand.

"Trois mineurs et un majeur ont été interpellés dimanche matin. Ce dernier a été présenté lundi à un juge d'instruction de Bruxelles spécialisé en terrorisme, et a été inculpé pour participation aux activités d'un groupe terroriste et actes préparatoires d'attentat", a rapporté le parquet fédéral.