L'affaire Schild & Vrienden reportée sine die

L'ex-député d'extrême droite et six autres prévenus doivent, entre autres, répondre de violations de la loi contre le racisme et de la législation sur le négationnisme. La défense de M. Van Langenhove, assurée par l'avocat Hans Rieder, met cependant en doute l'impartialité du président du tribunal et demande sa récusation. Selon Me Rieder, le président Jan Van den Berghe se serait volontairement abstenu de siéger à la chambre du conseil afin de pouvoir statuer sur le fond de l'affaire devant le tribunal correctionnel.

Mardi matin, Jan Van den Berghe a évoqué "un incident d'audience" et reporté le dossier sine die.