L'ancien présentateur de la VRT Sven Pichal libéré sous conditions

Sven Pichal, l'ancien présentateur de radio et de télévision de la chaîne publique flamande VRT, a été libéré sous conditions jeudi par la chambre des mises en accusation d'Anvers, a indiqué le parquet vendredi. Il était déjà sorti de prison en novembre et vivait depuis sous surveillance électronique.

Sven Pichal, 44 ans, a été arrêté fin août. Il est soupçonné de possession et de diffusion d'images d'abus sexuels sur des enfants.

"Il est reconnaissant d'avoir reçu cette chance et en profitera pour aborder d'une façon intensive ses problèmes avec son entourage", ont réagi ses avocats Walter Damen et Davina Simons. "Il le fera dans la tranquillité et la sérénité."

L'enquête est désormais terminée et le juge d'instruction a transmis le dossier au parquet.