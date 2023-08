L'animateur radio Sven Pichal, arrêté, devrait comparaître mercredi en chambre du conseil

L'animateur radio de la VRT Sven Pichal a été arrêté à la fin de la semaine passée et devrait comparaître mercredi en chambre du conseil, a-t-on appris de bonnes sources lundi. Le parquet d'Anvers se refuse, lui, toujours à tout commentaire dans ce dossier qui tournerait autour d'images d'abus sur des mineurs.

Dimanche, l'animateur radio a soudainement annoncé qu'il quittait avec effet immédiat la VRT, où il présentait notamment l'émission "De Inspecteur" sur Radio 2. Il s'agit d'une démission "pour des raisons personnelles", avait-il été précisé. Sven Pichal n'avait pas voulu donner plus de détails à ce sujet par l'intermédiaire de son avocat. Le service public flamand a également indiqué ne pas être au courant de la raison de ce départ.

Entre-temps, on a appris de bonne source que l'intéressé avait été interpellé et placé sous mandat d'arrêt à la fin de la semaine dernière dans le cadre d'une enquête menée à Anvers et qu'il devrait comparaître mercredi devant la chambre du conseil. Selon plusieurs médias, il s'agit d'une affaire d'abus sur mineurs.