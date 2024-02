L'Arabie saoudite: 7 personnes exécutées pour des crimes liés au "terrorisme"

Les accusés, dont la nationalité n'a pas été précisée mais dont les noms laissent penser qu'il pourrait s'agir de Saoudiens, ont été condamnés pour "avoir créé et financé des organisations et des entités terroristes (...) dans le but de porter atteinte à la sécurité et la stabilité de la société", a rapporté l'agence de presse officielle saoudienne (SPA), citant un communiqué du ministère de l'Intérieur.