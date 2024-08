L'armée dément une surcharge de son hélicoptère

L'enquête sur cet accident survenu en mai a été "entièrement menée à bien", avait auparavant annoncé Fars, citant une source de sécurité informée des conclusions des enquêteurs.

Selon cette agence, l'enquête impute l'accident aux mauvaises conditions météorologiques et à l'incapacité de l'hélicoptère à gagner en altitude, chargé de plus de passagers que prévu par les protocoles de sécurité.Deux passagers de plus que prévu étaient à bord, d'après l'enquête, précisait Fars.