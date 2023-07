L'asbl Jambo récuse l'accusation de négationnisme venant de Kigali

Jugeant "regrettable" le refus de l'agrément de l'ambassadeur Vincent Karega par la Belgique, Mme Makolo avait affirmé mercredi au journal 'The New Times' (gouvernemental) "que le gouvernement belge semble avoir capitulé face aux pressions du gouvernement de la RDC (République démocratique du Congo) et à la propagande des organisations et militants négationnistes".

Le président du conseil d'administration de Jambo, Robert Mugabowindekwe, récuse, dans un communiqué publié vendredi, l'accusation de négationnisme à l'adresse des membres de l'asbl.