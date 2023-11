L'assouplissement de la procédure de changement de nom adopté en commission de la Chambre

Pour l'instant, un changement de nom de famille n'est possible que pour des motifs graves ou dans des circonstances exceptionnelles et doit passer par une autorisation du ministère de la Justice. "Bref, c'est complètement dépassé", a estimé le député Stefaan Van Hecke, co-auteur du texte avec Claire Hugon. Selon le député écologiste, 1.120 personnes sont passées par cette procédure en 2022, soit le double depuis 2006.

"Bientôt, chaque personne majeure pourra prendre ou ajouter le nom de son autre parent, plus facilement, plus rapidement et sans se justifier.", s'est réjouie Claire Hugon sur le réseau social X (ex-Twitter).