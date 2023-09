L'audience du TAS concernant Kamila Valieva reprendra les 9 et 10 novembre

L'audience du Tribunal arbitral du sport (TAS) concernant l'affaire de la jeune patineuse russe Kamila Valieva, contrôlée positive à une substance interdite fin 2021 mais non sanctionnée par l'agence russe antidopage, reprendra les 9 et 10 novembre prochains. Le TAS l'a annoncé jeudi.

Le panel de juges chargés de l'affaire a entendu cette semaine les différentes parties, à savoir l'agence antidopage russe (RUSADA), la fédération internationale de patinage (ISU), l'agence mondiale antidopage (AMA) et Valieva, ainsi que leurs experts et leurs témoins, a expliqué le TAS dans un communiqué. L'audience a été ajournée à l'issue de la troisième journée. "Après la présentation des preuves par les parties, le panel a ordonné la production de documents supplémentaires et, afin de permettre aux parties d'examiner et d'aborder ces documents, a accordé deux jours supplémentaires pour l'audition de l'appel", a indiqué le TAS.

L'audience reprendra les 9 et 10 novembre à Lausanne. Lors de cette audience, le panel entendra également les conclusions finales des parties avant de délibérer et de préparer sa sentence arbitrale.