Laurence Massart élue femme de l'année 2023 par Elle Belgique

Ce nouveau prix, ou "Elle Women of the Year", met en lumière les femmes qui ont marqué l'année et ont fait bouger les lignes. La lauréate s'est distinguée "par son travail exceptionnel, son audace, son humanité et sa générosité. Une femme engagée qui trace la voie pour les prochaines générations."

En plus de Laurence Massart, sept autres femmes ont également été récompensées. Elles se sont illustrées dans sept catégories: technologie, science, culture, sport, entrepreneuriat, société, et, enfin, le prix du jury.