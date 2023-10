L'auteur d'agressions sexuelles sur des adolescents condamné à 3 ans

Un Flémallois âgé de 62 ans a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine ferme de 3 ans de prison après avoir commis des faits d'atteintes à l'intégrité sexuelle, incitation à la débauche et exhibitionnisme contre quatre adolescents âgés de 14 à 16 ans. Sa condamnation a été assortie d'une mise à disposition du tribunal de l'application des peines d'une durée de 5 ans.

Le prévenu a déjà été condamné en 1990 pour des faits de mœurs et en 2021 pour des faits d'attentat à la pudeur, de corruption de la jeunesse et d'outrages publics aux mœurs en présence de mineurs d'âge. Sa dernière condamnation a été assortie de mesures d'interdiction qui n'ont pas été respectées, car il a continué à attirer chez lui de jeunes adolescents de son quartier et à leur imposer des gestes déplacés.

Deux adultes ont dénoncé les comportements anormaux du prévenu à l'égard des adolescents, à qui il imposait des gestes déplacés ou envers qui il incitait à la débauche. Une partie des faits a été filmée.