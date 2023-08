L'auteur d'une agression au couteau à Laeken a été placé sous mandat d'arrêt

L'individu qui a été arrêté pour une agression au couteau commise à Laeken vendredi a été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction, a déclaré lundi le parquet de Bruxelles. La victime, âgée de 81 ans, a été transportée dans un état critique à l'hôpital, mais ses jours ne sont désormais plus en danger selon le parquet.

Les faits ont eu lieu vendredi vers 07h00, rue Stéphanie à Laeken. Le suspect, un homme de 56 ans, s'est approché de la victime, un homme de 81 ans, près d'un parcmètre. "Il a violemment tenté de retirer un sac contenant un appareil photo à la victime. Il lui a porté des coups à l'aide d'un couteau. La victime a été poignardée deux fois dans le dos et une fois dans la fesse. Un témoin a pu aider celle-ci et a alerté la police et les services d'urgence", a relaté le parquet de Bruxelles lundi.

"La victime a été transportée à l'hôpital, ses jours étaient en danger. Le suspect a été arrêté et interrogé peu après. Le parquet de Bruxelles a requis un juge d'instruction qui a placé le suspect sous mandat d'arrêt du chef de tentative de meurtre pour faciliter le vol. L'instruction est en cours. Les jours de la victime ne sont actuellement plus en danger, mais elle subit une incapacité de travail d'un mois", a encore indiqué le parquet.