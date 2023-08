L'auteur d'une agression dans un home condamné à un an de prison avec sursis

Le tribunal correctionnel de Liège a condamné lundi un septuagénaire qui avait commis une agression dans un home de Crisnée à une peine d'un an de prison avec sursis et à une amende de 400 euros avec sursis. Le prévenu était initialement suspecté d'avoir commis une tentative d'assassinat.

Les faits s'étaient déroulés le 28 décembre dernier vers 03h00 dans une maison de repos de Crisnée. Le prévenu, un septuagénaire qui logeait au premier étage de ce home, n'avait pas supporté les cris d'une résidente du deuxième étage. À plusieurs reprises, il s'était rendu à l'étage supérieur pour tenter de déterminer l'origine des cris et avait effectué quelques repérages constatés sur des enregistrements vidéo.

La nuit des faits, il s'était rendu dans la chambre de la victime et avait tenté de l'étouffer en plaçant ses mains sur son nez et sa bouche. Il avait été surpris par une autre résidente et par le personnel médical. Le prévenu avait alors affirmé qu'il voulait bâillonner la femme pour l'empêcher de crier.