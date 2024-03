L'auteur présumé d'une agression sexuelle sur une adolescente dans un train s'est rendu

L'agression est survenue entre 11h08 et 11h37 le samedi 12 août dans un train bondé. L'adolescente, qui se sentait suivie et peu à l'aise, a souhaité se cacher dans les toilettes du train quand, entre deux wagons, elle a été attrapée par le cou par un homme. Ce dernier a commencé à embrasser sa victime et à la toucher de manière brutale.

La jeune fille a réussi à se dégager et s'est installée dans un autre wagon avec du monde. L'homme l'a suivie et a continué à la harceler. La victime a finalement pu prendre son GSM pour appeler la police. L'agresseur est descendu à la gare de Bruxelles-Nord et a frappé sur la vitre du train, avant de quitter les lieux.