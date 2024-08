L'automobiliste à l'origine de l'accident mortel à Ruddervoorde est un multirécidiviste

Le quinquagénaire qui a provoqué un accident fatal à trois personnes, dans la nuit de samedi à dimanche à Ruddervoorde, avait déjà été condamné à de multiples reprises et notamment pour conduite sous influence, a indiqué le parquet de Flandre occidentale dimanche. L'accident a causé la mort d'une petite fille de 8 ans et de ses parents, âgés de 29 et 30 ans.