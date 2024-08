L'automobiliste à l'origine de l'accident mortel à Ruddervoorde placé sous mandat d'arrêt

L'individu, qui conduisait sous l'emprise de l'alcool, a percuté l'arrière du véhicule d'une famille, causant la mort des deux parents et de leur fille de 8 ans.

L'homme circulait à vive allure lorsqu'il a percuté le véhicule. Le père, âgé de 29 ans, la mère de 30 ans et leur fille de 8 ans ont été tués sur le coup. Le conducteur, âgé de 50 ans, présentait une alcoolémie quatre fois supérieure à la limite légale autorisée et son casier judiciaire faisait état de dix condamnations pour infractions routières. Son état d'ébriété avancé et une commotion cérébrale ont rendu impossible toute audition immédiatement après l'accident.