L'automobiliste qui a renversé deux cyclistes à Gand dimanche était fortement alcoolisé

L'homme avait déjà fait l'objet d'une interdiction de conduire et n'avait donc pas de permis valide au moment de l'accident. Le quadragénaire a par ailleurs déjà été condamné à trois reprises pour des infractions au code de la route, deux fois pour conduite en état d'ivresse.

Le parquet a demandé sa détention pour homicide involontaire et coups et blessures involontaires résultant d'un accident de la circulation, conduite en état d'ivresse et conduite malgré une déchéance du droit de conduire.

L'homme sera présenté mardi à un juge d'instruction.