L'automobiliste qui a renversé les deux cyclistes à Gand roulait à vitesse excessive

Le conducteur de la voiture a été interpellé. L'homme avait déjà fait l'objet d'une interdiction de conduire et n'avait donc pas de permis valide au moment de l'accident. Son interrogatoire est toujours en cours et son éventuelle comparution devant un juge d'instruction sera décidée lundi. Il sera probablement décidé lundi s'il sera déféré devant le juge d'instruction de Gand. Ce dernier pourrait le placer sous mandat d'arrêt pour avoir provoqué un accident mortel, pour conduite en état d'ébriété et pour conduite sans permis.