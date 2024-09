L'automobiliste qui a tué deux cyclistes à Gand renvoyé devant le tribunal de police

L'automobiliste de 45 ans qui avait percuté et tué deux cyclistes au port de Gand au mois de février doit comparaître devant le tribunal de police pour homicides involontaires et coups et blessures involontaires, entre autres, a décidé jeudi la chambre du conseil de Gand. Cette dernière avait accordé à l'homme une liberté conditionnelle, mais le parquet avait fait appel de cette décision.