L'avocat de Kamel A. dépeint son client comme un "passeur de message" de l'organisation

L'avocat de Kamel A. a décrit mercredi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, son client comme un "passeur d'information" entre les membres de l'organisation criminelle. Celle-ci, active dans le trafic de stupéfiants, a été mise au jour après le craquage des messageries cryptées Encrochat et Sky ECC. Le parquet avait considéré dans son réquisitoire que le prévenu occupait un rôle de dirigeant de l'organisation.

Et le pénaliste de détailler les rôles endossés par son client au sein de l'organisation. "Il achète des produits chimiques pour les laboratoires de cocaïne, il fait des courses, il apporte du matériel... Mais c'est toujours à la demande d'Eridan M.G."

"Kamel A. est le sous-fifre d'Eridan M.G. (l'un des dirigeants présumés de l'organisation, NDLR), son secrétaire et rien d'autre", a affirmé le conseil du sexagénaire en s'appuyant sur une série de conversations entre plusieurs prévenus. "Il ne fait que passer des messages, il n'a pas de pouvoir d'initiative. C'est un intermédiaire entre Eridan M.G. et le reste de l'organisation. C'est ce que font les dirigeants: ils se dissimulent derrière d'autres personnes pour ne pas être dans la lumière."

Le sexagénaire est aussi poursuivi pour avoir fourni un appartement pour la fabrication de faux documents. Mais cette prévention ne tient pas, selon son avocat, car son client avait sous loué son appartement et vivait à une autre adresse à cette période.

La défense a donc demandé l'acquittement de Kamel A. pour cette dernière prévention. Sur la peine principale, l'homme de loi a souligné que son client était un membre de l'organisation et non pas un dirigeant. Il a donc estimé que les actions du sexagénaire ne méritaient pas une peine supérieure à cinq ans de prison et a demandé à ce que cette peine soit effectuée sous le régime du sursis probatoire.